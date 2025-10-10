セブン＆アイが続落、国内コンビニ事業伸び悩み２６年２月期業績予想を下方修正 セブン＆アイが続落、国内コンビニ事業伸び悩み２６年２月期業績予想を下方修正

セブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>が続落している。９日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１０兆７２２０億円から１０兆５６００億円（前期比１１．８％減）へ、営業利益を４２４０億円から４０４０億円（同４．０％減）へ下方修正し、増益から一転して営業減益予想としたことが嫌気されている。



差別化された商品展開の効果は出ているものの、物価高の影響で節約志向が高まり、国内コンビニエンスストアが伸び悩んでおり、既存店売上高の見通しや、商品粗利率の予想を引き下げたことが要因。一方、イトーヨーカ堂の資産売却益などの寄与で、純利益は２５５０億円から２６５０億円（同５３．１％増）へ上方修正した。



同時に発表した８月中間期決算は、売上高５兆６１６６億円（前年同期比６．９％減）、営業利益２０８３億８８００万円（同１１．４％増）、純利益１２１８億２００万円（同２．３倍）だった。スーパーストア事業の復調が業績を牽引した。



出所：MINKABU PRESS