岡山県の特産品ショップ「晴れの国おかやま館」（岡山市北区表町1丁目）で、特別キャンペーン「おかやま応援キャンペーン」がきょう（10日）から始まりました。

【写真を見る】岡山県産品を購入すると「最大20%還元」きょうから来年2月までキャンペーン【晴れの国おかやま館】

店舗での購入やオンラインショッピングで、最大20%の還元を受けることができます。

店舗購入でクーポン券がもらえる

岡山市北区表町にある「晴れの国おかやま館」で、岡山県産品を1,100円（税込）購入するごとに、次回の買い物で使える200円分のクーポン券がプレゼントされます。このクーポン券は店舗でのみ使えます。

クーポンプレゼント期間は、2026年2月16日（月）18時まで、クーポン使用期限は2026年2月28日（土）18時まで。ただし、キャンペーン期間中でも予算の上限に達した時点でキャンペーンが終了する場合があるということです。

法人・事業者向けの特別割引も

法人・事業者限定の特典もあります。岡山県産品を3,000円（税込）以上購入すると、購入代金（税抜）の20%が値引きされます。

値引き対象は、購入代金100,000円が上限となっており、法人・事業者であることを申告し確認された場合に適用されます。このキャンペーンも2026年2月28日まで実施されますが、予算上限に達し次第、終了するということです。

オンラインショップでは20%ポイント還元

「晴れの国おかやま館」のオンラインショップでも同様のキャンペーンが実施されています。こちらは岡山県産品を3,000円（税込）以上購入すると、次回の買い物で使える購入商品代金（税抜）の20%分のポイントがプレゼントされます。

ポイントを獲得するには、会員登録を行い、ログインした状態で購入する必要があります。ポイントのプレゼント期間は2026年2月16日（月）18時まで、ポイント使用期限は2026年2月28日（土）18時までです。

季節のおすすめ商品も豊富

オンラインショップでは、季節ごとのおすすめ商品も紹介されています。10月は「旬のぶどう」、11月～12月は「岡山みにたると」「岡山かき」「あたご梨」、1月～2月は「大粒いちご」「手作り豚まん」など。

シャインマスカットやピオーネなど、岡山の特産品が取りそろえられています。

「晴れの国おかやま館」はどこ？

「晴れの国おかやま館」は、岡山ならではのこだわりの食品や備前焼などの民工芸品を集めたセレクトショップです。

住所：岡山県岡山市北区表町1丁目1-22

営業時間：10:00～18:00

休館日：火曜日（祝日は営業）

電話番号：086-234-2270

アクセスは、JR岡山駅から徒歩約15分、後楽園から徒歩約10分。JR岡山駅より路面電車（東山行）で5分、城下電停を下りてすぐの場所です。

このキャンペーンは県産品の消費喚起・販売促進を図るための事業として行われているもので、国の交付金を活用し岡山県が負担しています。