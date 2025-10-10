アドソル日進<3837.T>は需給調整一巡から切り返しに転じている。データセンターの建設増加を背景とした送配電システム関連での需要拡大シナリオに変化はなく、反騰局面の起点は積極的に拾いたい。



同社は社会インフラや産業などを支えるＩＣＴシステムなどを展開。８月７日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は売上高が前年同期比１０．５％増の４１億４６００万円、営業利益は同２０．２％増の５億４９００万円となり、四半期の業績として過去最高となった。社会インフラ事業ではエネルギー分野の電力が好調だったほか、交通・運輸分野の鉄道関連システム、公共分野の安全保障関連システムなども堅調に推移した。ＤＸに関する社会的なニーズの高まりそのものは、同社の事業環境には追い風となっている。



９月の日銀短観によると、２５年度のソフトウェア投資額は全産業・全規模で前年度比１２．９％増となっており、生産性の向上に向けた企業による旺盛な設備投資意欲が浮き彫りとなっている。目先のところ日足・一目均衡表の雲領域を突破し、年初来高値の１４９９円を試す動きとなるかどうか、注視される。（如水）



出所：MINKABU PRESS