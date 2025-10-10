エヌ・ピー・シー<6255.T>は高い。９日取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を前期比１３．６％減の８０億１４００万円、営業利益を同６０．４％減の７億６０００万円と発表。配当予想は前期比据え置きの１０円とした。また、あわせて取得上限７７万株（自己株式を除く発行済み株数の３．５６％）、または５億円とする自社株買いの実施を発表した。業績見通しは冴えない内容ながら、配当や自社株買いなど株主還元面を評価する見方から買いを入れる向きもあるようだ。



今期は受注済みの各種案件を抱えているものの前期と比較すると減収になるという。また、国内のペロブスカイト向け大型案件について他の案件と比べ利益率が低いことも響く見込み。同時に発表した２５年８月期決算は売上高が前の期比１４．１％減の９２億７２００万円、営業利益が同２１．２％減の１９億２０００万円だった。



更に、２７年８月期を最終年度とする中期経営計画の取り下げも明らかにした。２７年８月期以降の中期的な数値目標の公表も見送る。主要顧客である米太陽電池メーカーの動向やペロブスカイト太陽電池の市場動向などを勘案した。



出所：MINKABU PRESS