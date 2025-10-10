韓国コスメ「EITHER＆」人気の「Dewy Syrup Tint」に待望の新色が登場！
Direct Techが展開する、韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」は10月11日、透明感と艶のある仕上がりで人気のリップティント「Dewy Syrup Tint（デューイシロップティント）」の新色3色を発売します。
さらに同商品は、リップティントとしてアルコールプルーフに関する臨床試験を行い、「アルコールでメイクが落ちにくい」ことを検証。シーンを問わず発色を楽しめる商品を目指しています。
■「Dewy Syrup Tint」商品詳細
シロップのような透明感のあるカラーと艶やかな光沢で雰囲気のあるムードを演出するグローリップティント
Point（1）バーチャルグロウ
どの角度から見ても艶やかな光沢。20%の水分を含んだグロウオイルが弾けてコーティング。多次元的な輝きで立体的な唇を演出。
Point（2）クリアカラー
ソフトに発色する多彩なカラー展開。
Point（3）シロップレイヤー
好みのビジュアルに合わせ、カラーと光沢の濃度を調整してさまざまなスタイルを演出。
◇アルコールプルーフ臨床試験
アルコールプルーフの臨床試験を行い、アルコールによる化粧品の色落ちを防ぐ効果を検証しています。
試験機関：ヒューマン皮膚臨床試験センター
試験期関：2025年6月18日〜6月20日
試験対象：20歳以上の成人女性20名
◇COLOR
<<NEW COLOR>>
07 Pink Hertz ピンクヘルツ
ストロベリーカラー。純度100％のミルキーで華やかなアルファベリーピンク。
08 Cherryology チェリオロジー
ダークなパープルに、ピンクを60％を入れて熟した果汁のようなルミナスチェリーピンク。
09 Vitalism バイタリズム
アプリコットベースに20％ピンクを入れて、透け感と血色感のあるフューチャーピーチピンク。
■商品概要
名称：Dewy Syrup Tint（デューイシロップティント）
価格：1,650円
＜店頭限定ノベルティ＞
対象店舗にてEITHER＆製品2点以上購入で、GISELLEトレーディングカード3枚セットをプレゼントします。
・対象店舗：ロフト／ショップイン
※会計につきノベルティ1点となります
※ノベルティはなくなり次第終了となります
※一部店舗にて実施。詳しくは問い合わせてください
＜発売日程＞
発売日：2025年10月11日
オンライン：
・公式EC https://eitherand.jp/
・Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/eitherand
オフライン：
・発売店舗 ロフト／ショップイン
・店頭ノベルティ GISELLEトレーディングカード3枚セットをプレゼント
・ノベルティ条件 EITHER＆製品2点以上の購入者
※会計につきノベルティ1点となります
※ノベルティはなくなり次第終了となります
※一部店舗にて実施。詳しくは問い合わせてください
