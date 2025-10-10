韓国コスメ「EITHER＆」人気の「Dewy Syrup Tint」に待望の新色が登場！

Direct Techが展開する、韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」は10月11日、透明感と艶のある仕上がりで人気のリップティント「Dewy Syrup Tint（デューイシロップティント）」の新色3色を発売します。

さらに同商品は、リップティントとしてアルコールプルーフに関する臨床試験を行い、「アルコールでメイクが落ちにくい」ことを検証。シーンを問わず発色を楽しめる商品を目指しています。

■「Dewy Syrup Tint」商品詳細

シロップのような透明感のあるカラーと艶やかな光沢で雰囲気のあるムードを演出するグローリップティント

Point（1）バーチャルグロウ

どの角度から見ても艶やかな光沢。20%の水分を含んだグロウオイルが弾けてコーティング。多次元的な輝きで立体的な唇を演出。

Point（2）クリアカラー

ソフトに発色する多彩なカラー展開。

Point（3）シロップレイヤー

好みのビジュアルに合わせ、カラーと光沢の濃度を調整してさまざまなスタイルを演出。

◇アルコールプルーフ臨床試験

アルコールプルーフの臨床試験を行い、アルコールによる化粧品の色落ちを防ぐ効果を検証しています。

試験機関：ヒューマン皮膚臨床試験センター

試験期関：2025年6月18日〜6月20日

試験対象：20歳以上の成人女性20名

◇COLOR

<<NEW COLOR>>

07 Pink Hertz ピンクヘルツ

ストロベリーカラー。純度100％のミルキーで華やかなアルファベリーピンク。

08 Cherryology チェリオロジー

ダークなパープルに、ピンクを60％を入れて熟した果汁のようなルミナスチェリーピンク。

09 Vitalism バイタリズム

アプリコットベースに20％ピンクを入れて、透け感と血色感のあるフューチャーピーチピンク。

■商品概要

名称：Dewy Syrup Tint（デューイシロップティント）

価格：1,650円

＜店頭限定ノベルティ＞

＜発売日程＞

発売日：2025年10月11日

オンライン：

・公式EC https://eitherand.jp/

・Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/eitherand

オフライン：

・発売店舗 ロフト／ショップイン

・店頭ノベルティ GISELLEトレーディングカード3枚セットをプレゼント

・ノベルティ条件 EITHER＆製品2点以上の購入者

※会計につきノベルティ1点となります

※ノベルティはなくなり次第終了となります

※一部店舗にて実施。詳しくは問い合わせてください

（エボル）