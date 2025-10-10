緊急で入院することになった… ｢最低限必要なもの｣を看護師が解説! 病院にもアメニティはある?

入院することになったとき必要なものは、絶対に要るもののほかに、病院に備わっている場合があるものもあるようで、それぞれの病院によっても変わってくるそうです。看護師の小笠原さんに詳しく教えてもらいました。

監修看護師：

小笠原 あゆ美（看護師）

弘前大学医学部保健学科看護学専攻卒業。大学卒業後は都内病院にて3年間勤務し、整形外科・眼科の手術介助や、外来患者の看護に従事する。夫の転勤で海外に在住する現在は、ライターとして医療記事などを多数執筆中。

編集部

入院時に最低限必要なものは何でしょうか？

小笠原さん

必要になるのは、診察券・健康保険証・その他医療証・入院同意書といった書類のほか、服薬中の薬やお薬手帳、下着類です。歯ブラシやシャンプーなどの洗面・洗髪道具、箸やコップなども病院では提供していないことが多いので、ご確認の上ご持参ください。洗濯を家族にお願いする場合は、洗濯物を入れる持ち帰り用の袋も用意するといいでしょう。病院が提供するアメニティを利用する場合は、洗濯も病院側で行うため、予め確認されることをおすすめします。

編集部

着替えやタオルは持って行かなくていいのでしょうか？

小笠原さん

こちらは病院によります。自分で用意しなければならない場合もありますが、衛生管理の徹底のために病院側で用意する場合もあります。病院側で用意する場合はアメニティセットになっていることが多いようです。おむつも病院で支給されることがあるので、確認しておく必要があります。パジャマを持参する場合は、本人が着脱しやすいものを選ぶようにしましょう。特に手足のケガなどで入院する場合、思うように手足が動きません。前開きのシャツタイプや裾が広いズボンを選ぶと、1人でも着替えがしやすくて便利です。

編集部

病院のアメニティを使うとお金がかかるのでは？

小笠原さん

はい、アメニティの内容にもよりますが、1日大体300～1200円程度が目安になります。アメニティの内容によっていくつかプランが用意されていることも多いので、病院に確認して予算に合ったプランを選びましょう。なるべく安く抑えたい場合は、安いプランを選んで、足りないものだけ持参するのがおすすめです。

※この記事はMedical DOCにて【急遽入院することに！ 最低限必要なもの、あると便利なものを教えて！】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。