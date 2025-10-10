やっぱり強いぞ！ モロッコがU-20W杯で８強進出。ヤシル・ザビリが２得点に絡む活躍ぶり、ラウンド16で韓国に２−１勝利
チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16で、現地10月９日にモロッコ（C組１位）と韓国（B組３位）が対戦した。
先制したのはモロッコ。開始８分、ヤシル・ザビリのオーバーヘッドが相手のオウンゴールを誘い、リードを奪う。
モロッコは韓国の反撃をうまくかわしながら、58分に追加点を奪取。右サイドを突破したオスマン・ママのクロスから、ザビリが豪快なヘディングシュートを叩き込む。
終了間際にPKで失点も、そのまま２−１で逃げ切ったモロッコがベスト８に駒を進めた。
2022年のカタール・ワールドカップで４強入りを果たし、24年のパリ五輪では銅メダルを獲得。近年の躍進が際立つモロッコは、U-20世代でも充実の戦いぶりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
