　チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16で、現地10月９日にモロッコ（C組１位）と韓国（B組３位）が対戦した。

　先制したのはモロッコ。開始８分、ヤシル・ザビリのオーバーヘッドが相手のオウンゴールを誘い、リードを奪う。

　モロッコは韓国の反撃をうまくかわしながら、58分に追加点を奪取。右サイドを突破したオスマン・ママのクロスから、ザビリが豪快なヘディングシュートを叩き込む。
 
　終了間際にPKで失点も、そのまま２−１で逃げ切ったモロッコがベスト８に駒を進めた。

　2022年のカタール・ワールドカップで４強入りを果たし、24年のパリ五輪では銅メダルを獲得。近年の躍進が際立つモロッコは、U-20世代でも充実の戦いぶりを見せている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

