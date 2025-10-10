ピアニスト角野隼斗、ショパンを軸にしたニューアルバム『CHOPIN ORBIT』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ピアニスト角野隼斗が、ニューアルバム『CHOPIN ORBIT』を2026年1月21日にリリースすることが決定。本作より、シングル「ショパン：子守歌 変ニ長調 Op.57」が先行配信された。

■「ショパンの音楽は私の音楽人生の軸であり続けました」（角野隼斗）

ニューヨークを拠点に世界の舞台でクラシック音楽のソリストとして活躍する一方、ポピュラーやジャズなどの横断的な音楽活動でも人気を博している角野隼斗。彼は、幼少期からピアノを学ぶ一方、開成高等学校、東京大学工学部を卒業し、東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程を修了。音楽・情報工学両面での卓越した功績が評価され、学長賞を受賞。2021年の第18回ショパン国際ピアノコンクールではセミファイナリストとして注目を集め、2024年に日本武道館で開催された『角野隼斗 ピアノ・リサイタル at 日本武道館』は、日本武道館における単独ピアニストの観客動員数としては最多の1万3,000人の観客を動員した。

登録者数150万人を超え、総再生回数2億回を突破しているYouTubeチャンネルでは、クラシックやジャズから映画音楽、ポストクラシック、エレクトロニカまで、多様な音楽を組み合わせたユニークで魅力的なスタイルで人気を確立。今シーズンは11月にニューヨークのカーネギーホール、横浜のKアリーナでの単独リサイタルや、ベルリンのフィルハーモニー大ホールでの協奏曲デビューなど、注目公演が立て続けに行われる予定となっている。

各種受賞歴も枚挙にいとまがない。現代クラシック音楽への卓越した貢献が認められ、2025年レナード・バーンスタイン賞を受賞した他、ドイツで最も権威あるクラシック音楽賞 オーパス・クラシック・アワード2025では、史上初の2冠で受賞。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023「世界を変える30歳未満」、VOGUE JAPAN「THE ONES TO WATCH 2024」、ELLE US誌の「2025年に文化を形作る9人のアーティスト」にも選出されている。

そんな角野隼斗のニューアルバム『CHOPIN ORBIT』は、角野にとって最も重要な作曲家のひとり、フレデリック・ショパンを中心においた作品となっている。2021年の第18回ショパン国際コンクールでのセンセーショナルな演奏で国際的な注目を集めた角野は『CHOPIN ORBIT』のコンセプトを次のように語っている。

タイトルの『CHOPIN ORBIT』はこの考えを反映して、ショパンの音楽を中心に据え、そこから様々な反応や分岐が起こり、ショパンの重力に引かれて、独自の新しい軌道を形成するイメージでつけられている。

角野の作曲した新曲は、インスピレーションを与えたショパンの曲と一体を成しアルバムに収録され、ショパンの作品と角野の反応が交互に紹介されていく。

また、角野の新曲以外にも、トーマス・アデス、レオポルド・ゴドフスキー、レオシュ・ヤナーチェクなど、角野が尊敬する作曲家とショパンをペアにして収録し、ショパンの音楽への共振が時代を超えてどのように拡大し続けるかが示され、リスナーが新旧ふたつの世界の間を自由に渉猟し、進化し続ける音楽空間に浸ることを目指した作品となっている。

アルバムのレコーディングはベルリンで行われ、今回角野はグランドピアノ、アップライトピアノ（ビンテージモデルを含む）、チェレスタなど、ピアノを中心に多彩な鍵盤楽器を使用している。

クラシック音楽にとどまらず、ジャンルや音楽の境界を越えてシームレスに行き来し、次世代の音楽表現の境界を押し広げるピアニスト角野隼斗の新作に期待が高まる。

メイン写真：(C)Dario Acosta

