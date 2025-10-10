10日10時現在の日経平均株価は前日比200.63円（-0.41％）安の4万8379.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は119、値下がりは1471、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は71.72円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が26.94円、ＴＤＫ <6762>が23.99円、ソニーＧ <6758>が23.57円、日東電 <6988>が20.88円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を248.08円押し上げている。次いでファナック <6954>が20.54円、良品計画 <7453>が5.22円、安川電 <6506>が4.85円、テルモ <4543>が4.71円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は小売の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、石油・石炭、鉱業、鉄鋼、ゴム製品、電気・ガスと並ぶ。



※10時0分14秒時点



