MBSテレビはコンビニエンスストア「ファミリーマート」、関西の名店3店とコラボした新商品を開発し、14日から関西地区を中心に約2600店で発売開始する。親子丼をプロデュースした山崎香佳アナウンサー（28）は「ファミマ史上一番売りたい」と大風呂敷を広げた。

昨年に続いて「よんチャンTV」とファミマがコラボ。そこに関西の名店が参入し、たまごをテーマにした3新商品を企画、開発した。山崎アナが推奨したのは大阪・豊中、吹田でそば、親子丼で有名な「鼓道」。ロケに行き、その味に惚れた山崎アナが再度、友人と来店。今回、その親子丼を参考に「ふわふわ玉子の親子丼風おむすび」（税込198円）を作り上げた。名店の味へのこだわりもあって、開発には3カ月かかり、3、4回のダメ出しを食らった末に完成にこぎつけた。

山崎アナは「アナウンサーの顔が出ている商品に憧れてました。参加できるのはうれしいけど、自分の顔が（商品に）載ってるので責任を感じます」としながら「鼓道の味、食感を再現できました。トロッと感をどう出すか」と目を細めた。

川地洋平アナウンサーは大阪ミナミの欧風料理「重亭」とコラボした「オムボロネーゼ」（税込598円）。川地アナは「一人暮らしの独身男性として味、食べた時の満足感を意識してアイディアを出しました」。同店まかないの秘伝レシピの逸品が売り出される。

河田直也アナウンサーが天津飯で有名な京都・東山の中華料理「マルシン飯店」と中華弁当を開発中。「プロの舌にかなう味を再現」と12月の発売開始を心待ちにする。