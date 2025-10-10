10日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）は、中東・ドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」のトライアウト「PLAN D」の第2ステージ・野手の完結編に密着した。

中東・ドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」は今秋に本格的な開幕を迎える。ドバイ初のプロ野球リーグと同番組がタッグを組んだ人生を変えるビッグプロジェクトが始動した。

297人で行われた第1ステージを勝ち抜き第2ステージに進めたのは45人。さらに第2ステージで行われた飛距離によって得点が加算される「GOLDENスラッガー」で、第3ステージに進出できるのはわずか10人だった。

第1ステージで最長距離を叩き出した強打者・金原瑶が第2ステージに登場すると、抜群のバットコントロールで得点を量産していった。果たして、10人の狭き門に入ることはできたのか。

また、上位10人に入れなかった者たちで敗者復活戦も行われた。種目は、ここまで打撃のアピールが続いたが、今回は「エンドレスノック」。エラーで即敗退。重圧に耐え、最後までノックを受け続けた2人が勝者となる。参加者は29人。第3ステージの切符を手にするのは誰だ。