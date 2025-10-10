『小さい頃は、神様がいて』北村有起哉の“鈍感”夫ぶりに共感の嵐「絶妙にイラッとする笑」「すげぇリアルな日常」【ネタバレあり】
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00 ※初回15分拡大）が9日、初回を迎えた。以下、ネタバレを含みます。
【写真】『小さい頃は、神様がいて』キャスト・出演者一覧、相関図【2025年10月期】
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
第1話の冒頭では渉とあんの出会いから結婚、さらには子どもたちの誕生までがプロローグとして描かれ物語がスタート。小倉家は2人の子宝に恵まれ、すでに独立している長男の順（小瀧望）、大学生の娘・ゆず（近藤華）とともに平穏な日々を送っていた。
本作でマイペースな主人公として描かれる夫・渉だが、その鈍感ぶりは初回から全開。朝食のシーンでは妻・あんがイライラを募らせる行為を無意識に連発。北村演じる渉の姿に「絶妙にイラッとする笑」あーこれはストレス溜まるやつ」「すげぇリアルな日常が描かれてるなぁ」「旦那はいらんことをするなw」「共感しまくり！」との反響が寄せられた。
