試合後の険しい表情が、すべてを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月9日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。全員にトップの可能性が残るオーラス、親の仕掛けへ果敢に押し返し、渾身の逆転弾を決めた。

【映像】あまり見たことない…萩原、試合後に見せた険しい表情

第1試合は黒沢咲（連盟）が接戦の末に惜しくもラス。続く当試合は東家から萩原、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びで開始した。

萩原は東1局1本場、供託が2本ある状況で打たれた中をスルーし、メンゼンでペン3索待ちのリーチ。これが山に4枚残っており、終盤にツモアガリ。リーチ・ツモ・ドラ2で1万2000点となり、大きな先制点を決めた。東2局は發と中を鳴いている親の白鳥に、白を切ってリーチ。結果は白鳥に6000点のツモを決められてしまったが、腹を括った勝負姿勢にファンは大いに沸いた。

以降は四者が拮抗するシーソーゲーム。トップ目で迎えた南4局1本場は全員にトップとラスの可能性が残る白熱の攻防に。親の堀が東とドラのカン四万を赤五万含みで鳴き、見えているだけで3ハンの強力な仕掛け。これに対して萩原は8索をポン、さらに6索も鳴いてカン7筒のテンパイを組んだ。解説の藤崎智（連盟）が「たろうさん、入り方によっては危ない」と口にしたその直後、たろうが7筒を切って萩原のアガリ。タンヤオ・赤の2000点（＋300点、供託1000点）で逃げ切った。

試合後の萩原は「疲れた」と一言つぶやき、しばらく言葉を詰まらせた。それでも東1局の親満貫については「自信があった」と語り、東2局で白を勝負した場面については「楽屋から本田と黒沢さんの声が聞こえた。『行けー！』って」と笑顔で回想。実際には控室の声が届くことはないが、萩原らしい情熱的なコメントに視聴者からは「熱いな雷電」「エッモイ！」「それぞライデンティティ！」と称賛が相次いだ。

この日は体調不良で登板を見送る可能性もあったという。「なかなか出られていなかったし、『行ってください』と言ってくれたので、その想いに応えられた結果になったのが何よりうれしい」と語る萩原の表情は、安堵に満ちていた。

この勝利は、6日に誕生日を迎えた黒沢への少し遅れたプレゼントにもなった。「お嬢、取ったよ！」と誇らしげにメッセージを送った萩原に、視聴者から「かっけぇｗ」「いいチームだなー」「お嬢良かったね」と温かなメッセージがあふれた。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）3万2100点／＋52.1

2着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）2万5600点／＋5.6

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）2万4100点／▲15.9

4着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）1万8200点／▲41.8

【10月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋201.8（16/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋105.2（20/120）

3位 TEAM雷電 ＋102.6（16/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋93.6（14/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ▲44.0（14/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲61.8（18/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲62.6（14/120）

8位 BEAST X ▲66.1（16/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲93.3（16/120）

10位 EARTH JETS ▲175.4（16/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）