「たらこ」の旨味が存分に楽しめる”ミニチーズおかき”など３品がブルボンから新登場！

ブルボンから、”たらこ”の旨味が引き立つ３つの新商品が発売されます。

たらこをイメージした淡いピンク色のパッケージが目を引く、おつまみとしてもおやつとしても楽しめる新商品です！

ミニチーズおかきたらこバター風味

香ばしく焼きあげたおかきを旨味の強いたらこ風味に仕上げ、バターオイルを加えた特製のチーズクリームをサンド。たらことまろやかなチーズクリームが一体となったおいしさが口いっぱいに広がります。丸形のおかきから覗く、淡いピンク色のチーズクリームが愛らしい商品。

味ごのみ旨辛たらこ風味

ピリッと辛味の効いたたらこ風味の米菓や豆菓子など５種類の生地を1袋に詰め込んだ“味ごのみ”。たらこの風味と辛味が食欲をそそるとともに、ごまいりこの甘辛い味わいがアクセントになった止まらないおいしさ。

ピッカラたらこ醤油味

ピッカラならではの甘じょっぱさを残しつつ、魚醤の旨味を加え、後引く味わいに仕上げています。ノンフライで仕立てた香ばしくサクサクとした食感のライススナックがたらこ醤油のおいしさを引き立てる商品。

”たらこ”の旨味が引き立つ新商品３品は、2025年10月14日(火)から全国発売されます。