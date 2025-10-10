8回三者凡退→回またぎで9回もピシャリ

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦を戦っている。1-1の同点の8回には、佐々木朗希投手が登板。初のイニングまたぎでフィリーズ打線を完璧に抑える姿に、米国の記者からも賛辞が上がっている。

佐々木は先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取り降板。この回最速は時速100.7マイル（約162キロ）だった。佐々木は続く9回もマウンドに上がり、マーシュを二ゴロ、リアルミュートを空振り三振、ケプラーを三ゴロに封じた。

この快投をうけ、ドジャースの地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・ドゥアルテ記者は自身のXに「ロウキ・ササキがいなかったら、ドジャースのポストシーズンは一体どんなことになっていたんだ」と投稿した。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のバレンティーナ・マルティネス記者も「ロウキ・ササキが8回を三者凡退に。10月に輝きを放ち続けている」とつづっている。

佐々木は右肩の負傷が癒えたシーズン後半にリリーフ転向。地区シリーズでは第1、2戦で連続セーブを挙げている。



（THE ANSWER編集部）