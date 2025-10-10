やっぱり“この柄”が可愛い！【GU】大人に似合う♡「ボーダー柄トップス」

季節が進み、いよいよ秋が到来。これからの時期はダークトーンのアイテムが主流になるなか、コーデに軽やかさを加えるなら「ボーダー柄」を選択肢に加えてみて。大人に似合うアイテムをリサーチしたところ、気になるアイテムを【GU（ジーユー）】で発見。今回は、一枚でもレイヤードでも活躍しそうなボーダー柄トップスをご紹介します。

柔らかな素材感が魅力のボーダー柄ポロ

【GU】「パフニットボーダーポロシャツ」\2,490（税込）

ポロデザインできちんと感を演出できそうなボーダー柄トップス。起毛加工した糸を使用していて、「チクチクしにくいやさしい風合い」（公式サイトより）で着心地も良さそうです。見た目のふわふわ感も楽しめて、カジュアルながらも女性らしい雰囲気の一着。

きれいめ派さんにもマッチするディテールに注目！

【GU】「リブニットボーダーボタンスリーブプルオーバーZ」\2,490（税込）

すっきりとした細めボーダーのリブニットトップス。フィット感のあるシルエットが体のラインを美しく見せてくれそう。レイヤードコーデのインナーにも使いやすく、1枚あれば長く使えそう。袖口に並ぶボタンのディテールが効いていて、一枚で着てもおしゃれに決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。