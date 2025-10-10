「何でそんなことしたくなるの…？」と真顔で聞きたくなってしまう行動を繰り返す猫ちゃんが面白いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.5万回以上も再生され、「臭いかいだ後の顔がたまらなくかわいい」「うんち中もかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫がトイレをした直後に『自分のお尻』を嗅いだ結果…】

みんなで過ごす楽しいお家時間

今回の主役は、YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に登場した、スコティッシュフォールドの「じゅんちゃん」。犬の「はっちゃん」、「きゅうちゃん」、猫の「茶太郎くん」と一緒に暮らす男の子です。

ある日、みんなでお家で過ごしていた飼い主さんたち。じゅんちゃんたちをバギーに乗せたりしながら、まったりしたおうち時間を楽しんでいたといいます。

呼ばれて行ってみると…

その後、しばらく飼い主さんが2階で仕事をしていると、部屋に茶太郎くんが。何か言いたげな表情をしていたので、飼い主さんはついていってみると、そこにはじゅんちゃんがおり、1階までついていくことにしたそうです。

「何かあったのかな？」と心配する飼い主さんでしたが、じゅんちゃんが向かった先は猫ちゃん用のトイレ。なんとじゅんちゃんは、ウ〇チをする姿を飼い主さんに見てほしかったようです。

まさかのウ〇チタイムを見守ることになった飼い主さん。思わぬ事態に思わず笑ってしまったといいます。急に連れて来られてウ〇チを見せられたのですから、笑わずにはいられませんね。

あまりの臭さにノックアウト

ウ〇チが終わったじゅんちゃんは、なぜか自分のおしりの匂いをくんくん嗅ぎ始めたそう。ただ、どうやら臭かったようで、「くっさ～～～」とフレーメン反応を起こしていたのだとか。しかも、臭いと分かっていながら何度も嗅ぎ続けていたそうです。なぜそんなことをするのか、人間には分かりませんね…。

そんなじゅんちゃんのおしりを、はっちゃんも嗅いでしまったようで、あまりの匂いにソファで倒れ込んでいたとのこと。へそを天井に向けて足をピクピクさせており、つい笑ってしまいました。

投稿を見た視聴者からは、「踏ん張り顔可愛いなぁ」「あまりの臭さにビックリしてるの可愛い～」「倒れそうなあの表情が何とも言えないですね」「匂った衝撃で倒れそうなのに、またまた匂うじゅん坊可愛すぎる」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』では、4匹の猫ちゃん・ワンちゃんたちの可愛くもあり、面白くもある姿が投稿されています。

じゅんちゃん、はっちゃん、茶太郎くん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。