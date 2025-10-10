飼い主さんにお風呂で体を洗ってもらっているふわふわの猫。シャワーを浴びるところからドライヤーで乾かすところまで、抵抗したりせず気持ちよさそうにしていたのだとか。その様子がいい子すぎると話題で「お利口さんだね」「待ってましたー！」とのコメントが集まっています。

【動画：ふわふわの猫を『お風呂』に入れると…】

シャワーを浴びている猫

Instagramアカウント「ginto」さまに登場した、猫の銀ちゃん。この日、飼い主さんは銀ちゃんの体をお風呂で洗ってあげることにしたのだとか。銀ちゃんをお風呂場に連れていき、体にシャワーをかけたのだそう。

銀ちゃんは目に水滴が入らないように、ときどき目を細めたり、瞬きをしたりしながら、大人しくシャワーを浴びていたとのこと。体が温まって気持ちいいのか、どこか心地よさそうな表情を見せていたのだとか。

シャンプー前後で変わる見た目

飼い主さんがシャンプーを使って体をマッサージしてあげているときも、銀ちゃんは座って大人しくしていたのだそう。毛が濡れてほっそりとした銀ちゃんは、シャンプー前とはまるで違う猫のように見えます。

無事にシャンプーを終えた銀ちゃん。今度は、ドライヤーで濡れてしまった毛を乾かします。銀ちゃんは部屋の隅に座ると、飼い主さんと少し距離を置きながらドライヤーの風を浴びていたとのこと。

表情豊かな猫の日常

銀ちゃんは表情が豊かで、毎日可愛らしい姿を見せてくれているのだとか。クッションをこねているときは、職人のように、きりりとした顔でふみふみしているとのこと。

ブラッシングをしてもらうのも好きで、飼い主さんの娘さんがブラシをしてあげると、うっとりとした表情を見せるのだとか。気持ちよさそうな姿から、娘さんにすっかり気を許しているであろうことがわかります。

シャンプーをする銀ちゃんの姿は、Instagramで3200回以上も再生され、「気持ちいいお風呂。銀ちゃんお利口さんだね」「銀ちゃんお風呂平気なの凄いな～」「銀ちゃんが銀ちゃんじゃなくなる瞬間」「そんなに嫌がらずにスゴいえらいね。銀ちゃん、表情豊かでかわいいね」「いつの銀ちゃんも可愛いんだけどお風呂の銀ちゃんはなぜか待ってましたー！ってなるんですよね笑」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ginto」さまには、銀ちゃんの日常の姿がたくさん投稿されています。お散歩をしたり、お昼寝をしたりと、マイペースに過ごしている様子に癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ginto」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。