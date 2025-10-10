MBS『よんチャンTV』アナウンサー、ファミリーマート＆関西の名店とコラボ 14日から販売開始【商品概要】
MBS『よんチャンTV』（月〜金 後3：40※関西ローカル）は14日から、ファミリーマートおよび関西の名店と共同開発したコラボレーション商品を2種類発売する。大阪の同局本社で7日、河田直也アナウンサーと山崎香佳アナウンサーが囲み取材に応じた。
【写真】『よんチャンTV』×ファミリーマート×関西の名店コラボ商品
昨年好評を博したファミリーマートとのコラボが今年も実現。2年目となる今回は、番組アナウンサーに、ふわふわたまごの親子丼で知られる「鼓道」と欧風料理の名店「重亭」、京都の名店「マルシン飯店」が加わる。ファミマ、アナウンサー、関西の名店の3者がタッグを組む。
山崎アナは「鼓道」の”あの味”を彷彿させる『鼓道監修親子丼風おむすび』を考案。また、川地洋平アナは、「重亭」ととともに、店のまかないをモチーフにしたボリューム満点の『重亭監修オムボロネーゼ』を作り上げた。さらに、河田アナが京都の名店「マルシン飯店」と共同開発した、たまごがテーマの弁当も12月上旬の発売を予定している。
河田アナは「3者が、絶対譲れないっていうポイントがバチバチぶつかりまして」と振り返り「お互いやっぱりプロですから、そこは譲らずにぶつけ合って、本当にいいところに着地できた」「自信もあります」と胸を張った。
山崎アナは自身が考案した商品について、「この形が1番どこから食べてもおいしい。どこから食べても親子丼になりました」とアピールした。
『親子丼風おむすび』と『オムボロネーゼ』は関西地区を中心に約2600店のファミリーマートで販売する予定。
【商品概要】
■『重亭監修オムボロネーゼ』
価格：598円
■『鼓道監修親子丼風おむすび』
価格：198円
いずれも税込み価格。10月14日発売。関西地方（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の一部除く）と三重県（一部店舗）のファミリーマート（約2600店舗）で販売。
