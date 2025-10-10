バレーボール選手・高橋塁、初の冠番組11・3スタート バレーやプライベート多彩なトーク展開【コメントあり】
バレーボール選手・高橋塁（※高＝はしごだか）の自身初となる冠番組『高橋塁のRui's ROOM』（毎週月曜 深1：05）が11月3日から、MBSラジオで始まる。
【画像】サウナを楽しんだ“らんるい”きょうだい
番組では、バレーボールの話題や高橋が所属するバレーボールチーム・サントリーサンバーズ大阪の話題にとどまらず、日々の出来事など多彩なトークを発信する。タイトルが示すように、リスナーがまるで高橋のプライベート空間にいるような気分になる、というのがコンセプト。飾らない高橋自身の言葉で、その個性や考え方を深く掘り下げる。
コーナーには、サントリーサンバーズ大阪に所属する選手との交友関係など、このラジオ番組でしか聞くことのできない最新エピソードを披露する「ロッカールームトーク」。趣味の御朱印集めの話や、京都府文化観光大使でもある高橋オススメの京都スポット、遠征先で起きた出来事など高橋がピックアップしたもの・ことに関してトークする「Rui’s pick up」などが用意されている。
■高橋塁コメント
サントリーサンバーズ大阪の高橋塁です！今回、初めてラジオ番組のレギュラーMCを担当することになりました。正直ちょっと緊張していますが、たくさんの方にバレーの魅力やオフの話などを楽しんでいただけるように頑張ります。ぜひ聴いてくださいね！
