岩本照＆白石麻衣“キュン”に焦点 『恋する警護24時 season2』挿入歌入り新予告が公開
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（17日スタート／毎週金曜 後11：15）から、挿入歌入りの新予告動画が公開された。辰之助（岩本）と里夏（白石）の恋模様にフォーカスを当てた30秒のスペシャルバージョンとなる。
【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。恋も事件も放送時間もスケールアップしてこの秋、金曜ナイトドラマで復活する。season2では会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・北沢辰之助は新警護チームと共に再始動。しかし、新メンバーも加わって大きくなった警護チームはなかなか足並みがそろわないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し…チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。
さらに、弁護士・岸村里夏がイギリス・ロンドンに留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受けることに。
season2では里夏のイギリス・ロンドン留学が決まり、辰之助と里夏は遠距離恋愛をすることになるのだが…。今回公開された新予告動画では、そんな間もなくやってくる離れ離れの時を思った2人の切ない表情から、辰之助が里夏にだけ見せる優しさあふれる姿、さらには2人のドキドキシーンまで、早くもキュンが全開。緊迫＆迫力満載の警護シーンとは打って変わった甘さたっぷりのシーンを、放送スタートを前にひと足先に届ける。
新予告動画と共に解禁されたのは、柚木みいなによる挿入歌「miles」。遠距離恋愛をテーマに、時差や距離に阻まれながらも相手への思い強くする心情が繊細に描かれており、辰之助と里夏はもちろんのこと、遠距離恋愛で恋の試練に直面する人たちを後押しする楽曲になっている。
タイトルは、遠距離恋愛との親和性や親しみやすさ、そして、柚木が最初に受けたインスピレーションを生かして決定。柚木は「マイナスに捉えられがちな遠距離恋愛を距離があることによって2人の愛が深まる前向きな恋愛として描きました。辰之助と里夏の遠距離恋愛を、遠距離恋愛をしているすべての方を、優しく包み込めるようなそんな楽曲になっていたらうれしいです」とメッセージも。辰之助と里夏が紡ぐ恋模様と共に、柚木が歌う挿入歌に注目だ。
