¼¬ÅÄºÌ¼î¼ç±é¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡Waboku¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÈÆó¼¡¸µ¤ÎÎø¿Í¡É¤âÅÐ¾ì
¡¡³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òÇÐÍ¥¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¡¦Waboku¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·ëº§À¸³è¤ËÀ°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°¦¤·¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤È¡ÈÍßË¾¡É¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£À°¦¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤ä¡ÈÎÑÍý¡É¤ËÀø¤àÉÔ°Â¤ò±Ô¤¯Ìä¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¡ÖÀµ¾ï¡×¤ò»î¤¹¤è¤¦¤Ê¾×·âÅª¤ÊÀ¤³¦ÀßÄê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¹©¼øÀº¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤³¤È¤¬ÄêÃå¤·¤¿¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤ë°ãÏÂ´¶¤ò¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤ËÄó¼¨¡£Waboku¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ò¥é¥Ô¥¹¡Ó¤¬Êª¸ì¤ò¸£°ú¤·¡¢À¤³¦Åª¥Ð¥ó¥ÉD.A.N.¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¼çÂê²Î¡ÖPerfect Blue¡×¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¸¸ÁÛÅª¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¡¢Îø¤äÀ°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¡È²ÈÄí¤Î³°¡É¤ä¡ÈÆó¼¡¸µ¡É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈÎ¾¿Æ¤¬°¦¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ï°Û¾ï¤È¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±«²»¡Ê¼¬ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¿Í¹©¼øÀº¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÇÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç»ä¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î¼¶¡ÊÌ¸Åç¤ì¤¤¤«¡Ë¤Ë·ù°¤òÊú¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±«²»¤Ï¡¢Æó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥é¥Ô¥¹¡É¤Ø¤ÎÎø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¡ÈÀµ¾ï¤µ¡É¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥é¥Ô¥¹¤òÆ±¤¸¤¯°¦¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¤Î¿åÆâ¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤ÈÆÃ°Û¤ÊÀ´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±«²»¤Ï¡¢¿åÆâ¤È¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±«²»¤Ï¡¢À°¦¤Î¤Ê¤¤¡ÈÀ¶·é¤Ê·ëº§¡É¤òË¾¤ß¡¢É×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÎø°¦¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÉ×¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡ÈºÊ¡É¤Ç¤¢¤ë±«²»¤ËÀ¹Ô°Ù¤òµá¤á¤ë¡£É×¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿±«²»¤ÏÎ¥º§¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸µÉ×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Îºó¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¢¨Ìø¡á¢¨ÌÚ¤Ø¤ó¤ËÒÉ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¸µÉ×¤«¤éÈó¾ï¼±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿±«²»¤Ë¿´¤«¤é¤ÎÆ±¾ð¤ò´ó¤»¤ëºó¡£¤½¤Îºó¤â¡¢±«²»¤È¤Î·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ¾¤ÎÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤ò¡Ö¤¢¤¡·ù¤À¡£±ø¤é¤ï¤·¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤òºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¤¹¤ë¼¶¤À¤¬¡¢±«²»¤Ïºó¤È·ëº§¡£À°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Î²º¤ä¤«¤Ê·ëº§À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢½»Ì±Á´ÂÎ¤Ç·×²èÅª¤Ë¿Í¹©¼øÀº¡¢½Ð»º¡¢´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢½»Ì±¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤¬ÀéÍÕ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÎø°¦¤âÀ¤â´°Á´¤ËÌµ¤¤À¤³¦¡£±«²»¤Èºó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍýÁÛ¤Î³Ú±à¡É¤Ëµï¤ò°Ü¤¹Æó¿Í¡£ºó¤«¤é¡ÖÆó¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À·òÁ´¤Ê»Ò¤ò»º¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Í¹©¼øÀº¤Ç¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿±«²»¤Ï¡Öºó¤¯¤ó¤È¤Î»Ò¤Ê¤éºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¹©¼øÀº¤Ë¤è¤ëÇ¥¿±¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö»ä¤Í¡¢ÉÝ¤¤¤Î¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡ÈÀµ¾ï¡É¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº¤ÏÇ¤ò¸«¤»¤Ï¤¸¤á¤ë±«²»¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¥¨¥Ç¥ó¡É¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤ÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À±«²»¤Èºó¤¬¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌµÉ½¾ð¤ËÐÊ¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀµ¾ï¡×¤È¡Ö°Û¾ï¡×¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀµ¾ï¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡×¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¦¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ±Ô¤¯¶Á¤¯¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¯Ç¯¡È¥é¥Ô¥¹¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤ä¡¢Eve¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎMV¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤ÎWaboku¡£
¡¡ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯±ÇÁüÀ¤³¦¤È¡¢Waboku¤¬ÉÁ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¼¨¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ³Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡ÈÆó¼¡¸µ¤ÎÎø¡É¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÈÂàÇÑ¡É¤È¡È¼ä¤·¤µ¡É¡×¤È¸ì¤ëWaboku¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÂàÇÑÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ËÜºî¤ËÈó¾ï¤Ë¹ç¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ¡£Æó¿Í¤ÎºÍÇ½¤¬¡¢»ë³ÐÅª¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò·ë¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Waboku¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥é¥Ô¥¹¤Î¡Ë¥é¥Ô¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢Ãè¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¾®°ì»þ´Ö»×°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±ü¹Ô¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤â¡ÖºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢Êª¸ì¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤Æºî²è¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¡£¼¡Âè¤ËÉºÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿§ºÌ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ô¥¹¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¤È´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢ºî²È³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¸ÄÅ¸¡Ö10-COUNT¡×¡Ê12·î9Æü¡Á¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëWaboku¡£¤½¤ÎÂàÇÑ¤ÎÈþ³Ø¤¬¡¢¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Î»ý¤ÄÀÅ¤«¤Ê¶¸µ¤¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·ëº§À¸³è¤ËÀ°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°¦¤·¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤È¡ÈÍßË¾¡É¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£À°¦¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤ä¡ÈÎÑÍý¡É¤ËÀø¤àÉÔ°Â¤ò±Ô¤¯Ìä¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¡¢Îø¤äÀ°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¡È²ÈÄí¤Î³°¡É¤ä¡ÈÆó¼¡¸µ¡É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈÎ¾¿Æ¤¬°¦¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ï°Û¾ï¤È¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±«²»¡Ê¼¬ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¿Í¹©¼øÀº¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÇÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç»ä¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î¼¶¡ÊÌ¸Åç¤ì¤¤¤«¡Ë¤Ë·ù°¤òÊú¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±«²»¤Ï¡¢Æó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥é¥Ô¥¹¡É¤Ø¤ÎÎø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¡ÈÀµ¾ï¤µ¡É¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥é¥Ô¥¹¤òÆ±¤¸¤¯°¦¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¤Î¿åÆâ¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤ÈÆÃ°Û¤ÊÀ´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±«²»¤Ï¡¢¿åÆâ¤È¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±«²»¤Ï¡¢À°¦¤Î¤Ê¤¤¡ÈÀ¶·é¤Ê·ëº§¡É¤òË¾¤ß¡¢É×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÎø°¦¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÉ×¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡ÈºÊ¡É¤Ç¤¢¤ë±«²»¤ËÀ¹Ô°Ù¤òµá¤á¤ë¡£É×¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿±«²»¤ÏÎ¥º§¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸µÉ×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Îºó¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¢¨Ìø¡á¢¨ÌÚ¤Ø¤ó¤ËÒÉ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¸µÉ×¤«¤éÈó¾ï¼±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿±«²»¤Ë¿´¤«¤é¤ÎÆ±¾ð¤ò´ó¤»¤ëºó¡£¤½¤Îºó¤â¡¢±«²»¤È¤Î·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ¾¤ÎÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤ò¡Ö¤¢¤¡·ù¤À¡£±ø¤é¤ï¤·¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤òºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¤¹¤ë¼¶¤À¤¬¡¢±«²»¤Ïºó¤È·ëº§¡£À°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Î²º¤ä¤«¤Ê·ëº§À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢½»Ì±Á´ÂÎ¤Ç·×²èÅª¤Ë¿Í¹©¼øÀº¡¢½Ð»º¡¢´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢½»Ì±¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤¬ÀéÍÕ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÎø°¦¤âÀ¤â´°Á´¤ËÌµ¤¤À¤³¦¡£±«²»¤Èºó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍýÁÛ¤Î³Ú±à¡É¤Ëµï¤ò°Ü¤¹Æó¿Í¡£ºó¤«¤é¡ÖÆó¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À·òÁ´¤Ê»Ò¤ò»º¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Í¹©¼øÀº¤Ç¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿±«²»¤Ï¡Öºó¤¯¤ó¤È¤Î»Ò¤Ê¤éºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¹©¼øÀº¤Ë¤è¤ëÇ¥¿±¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö»ä¤Í¡¢ÉÝ¤¤¤Î¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡ÈÀµ¾ï¡É¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº¤ÏÇ¤ò¸«¤»¤Ï¤¸¤á¤ë±«²»¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¥¨¥Ç¥ó¡É¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤ÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À±«²»¤Èºó¤¬¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌµÉ½¾ð¤ËÐÊ¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀµ¾ï¡×¤È¡Ö°Û¾ï¡×¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀµ¾ï¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡×¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¦¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ±Ô¤¯¶Á¤¯¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¯Ç¯¡È¥é¥Ô¥¹¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤ä¡¢Eve¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎMV¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤ÎWaboku¡£
¡¡ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯±ÇÁüÀ¤³¦¤È¡¢Waboku¤¬ÉÁ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¼¨¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ³Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡ÈÆó¼¡¸µ¤ÎÎø¡É¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÈÂàÇÑ¡É¤È¡È¼ä¤·¤µ¡É¡×¤È¸ì¤ëWaboku¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÂàÇÑÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ËÜºî¤ËÈó¾ï¤Ë¹ç¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ¡£Æó¿Í¤ÎºÍÇ½¤¬¡¢»ë³ÐÅª¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò·ë¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Waboku¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥é¥Ô¥¹¤Î¡Ë¥é¥Ô¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢Ãè¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¾®°ì»þ´Ö»×°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±ü¹Ô¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤â¡ÖºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢Êª¸ì¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤Æºî²è¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¡£¼¡Âè¤ËÉºÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿§ºÌ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ô¥¹¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¤È´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢ºî²È³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¸ÄÅ¸¡Ö10-COUNT¡×¡Ê12·î9Æü¡Á¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëWaboku¡£¤½¤ÎÂàÇÑ¤ÎÈþ³Ø¤¬¡¢¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Î»ý¤ÄÀÅ¤«¤Ê¶¸µ¤¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£