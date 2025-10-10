１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）の見合いが一気に進み、前日に続き父・司之介（岡部たかし）の髪形に注目が集まった。

この日の「ばけばけ」は鳥取の士族の銀二郎（寛一郎）との見合いに臨んだトキは、「２人だけで話しませんか」と言われた銀二郎がまさかの怪談好きであることを告白され、歓喜。あっという間に縁談がまとまる。

松野家の両親、祖父も大喜び。祝言の前日には、フミ（池脇千鶴）がお頭つきの鯛を焼き、司之介は、勤務先から盗んできた牛乳を用意し、３人で乾杯する。司之介は、見合いの時にトキのためと、武士の魂、髷を切って落ち武者状態になっていたが、この時は頭に手ぬぐいを巻いて、月代部分を隠していた。

そして祝言の日。髷姿だった銀二郎は髷を切っており、司之介は「おお！これで仲間じゃ、いや親子じゃ」と大喜びする。銀二郎は総髪の髷だったことから、髷を切っても違和感はないが、司之介は月代部分はうっすら毛が生えてきていた。

ここまで生々しくヘアスタイルの変化を描いた作品も少ないことから、ネットも司之介の髪形を凝視。「月代そってた武士が散切りになったあとの変化をやけに丁寧に見せてくれるドラマ変すぎるｗｗｗ」「祝言の日の司之介さん、月代部分全体に髪が生えだしてて、この日に至るまでにいろいろあったんだろうなと察せられる。その作りの丁寧さよ」「月代付きの髷を結っている人が散切り頭にしたらどうなるんだろう？という疑問を派手に解消してくれた司之介さんに敬礼」「父上の月代が黒くなり始めている。なるほどこうして髪が生えそろうのをひたすら待つのだね」などの声が上がっていた。