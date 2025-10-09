とちぎテレビ

生産量日本一を誇る「いちご王国・栃木」に、イチゴのシーズンが早くも到来です。栃木県のオリジナル品種「とちあいか」が９日、真岡市で初出荷を迎えました。

県内有数のイチゴの産地、真岡市にあるＪＡ全農とちぎ青果物広域集出荷センターに「とちあいか」が届きました。「とちあいか」は「とちおとめ」の後継品種で、サイズが大きくて酸味が少なく甘味が強いのが特徴です。

県内のトップを切って初出荷となった９日、ＪＡはが野管内の真岡市のイチゴ生産者一木茂さんが「とちあいか」３９６パック、重さにしておよそ１００キロを持ち込みました。一木さんはイチゴをおよそ４６アール生産していて、今シーズンからすべてを「とちあいか」に切り替えました。９月の突風では、多少の被害を受けましたが、イチゴ栽培に影響はなかったということです。

この日出荷されたイチゴは、色やツヤ、大きさなどをＪＡの職員が検査したあと、東京の大田市場へ発送され、１０日の朝競りにかけられます。

ＪＡ全農とちぎによりますと、９月末の時点で県内の作付面積は、「とちあいか」が３８９ヘクタール、「とちおとめ」が３１ヘクタールということです。ＪＡ全農とちぎは今シーズンのイチゴ販売額を、県内全体で３２５億円と過去最高を目標にしています。

収穫は来年２月下旬から３月にピークを迎え、６月頃まで続くということです。