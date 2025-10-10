とちぎテレビ

栃木県内の１０月５日までの感染症の流行状況が発表され、リンゴ病と、Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎が引き続き一部の地域で警報レベルとなっています。

「伝染性紅斑」いわゆるリンゴ病は、子どもを中心に発症し、妊婦が感染すると流産や死産に繋がる恐れもあります。

報告のあった患者の数は２１人で、前の週から８人減り引き続き県の北部・安足地区で警報レベルとなっています。

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、発熱や全身の倦怠感、鼻や喉などに痛みが見られ、舌がイチゴ状に腫れあがることがあります。

小学生の子どもを中心に冬と、春から初夏にかけて２つの時期に流行します。患者の数は８２人で、前の週から１３人増え、先週に続き県の北部で警報レベルとなっています。

また、３週前に流行に入ったインフルエンザは、先週から２人増えて３０人でした。

定点医療機関あたりの報告数は０・６４人と、流行の目安である１を下回りましたが今後も全国的に患者の数が増えると予想されるため、県では予防対策を心がけるよう呼びかけています。

新型コロナウイルスは先週から２４人減って２３１人で、定点医療機関当たりの報告数は４・９１人でした。