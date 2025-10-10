

不登校の子どもたちが増える本当の要因とは？（白井氏＜右＞の写真は撮影：初沢 亜利、窪田氏の写真は本人提供）

『近視は病気です』の著者であり、近視の予防を呼びかける眼科医である窪田良氏の対談企画。今回は、子どもの不登校支援や多様な学びの提供に取り組む白井智子さんをお招きし、これまで四半世紀にわたって注力してきたフリースクールなどについても語ってもらう。第1回は、法整備もされていない中で始めた子どもの居場所づくりや、教育における選択肢の重要さについて聞いた。

「人さらい」とも言われながら取り組んだ居場所づくり

窪田：白井さんとは、日頃から親しい友人でもあります。今回は改めて、これまで取り組んできたことや、子どもの不登校の現状などについて聞かせてください。





白井：私が学校に行きづらい子どものための活動を開始したのは、1999年のことでした。沖縄でフリースクールの立ち上げに参加したのが始まりです。

当時はまだ社会でもこの課題への認識が不足していて、学校に行けない子どももその支援をする人たちも、国からは無視されているような状態でした。私たちは、学校から子どもを遠ざける「人さらい」のような扱いも受けていたぐらいです。

その後は大阪府や福島県でもフリースクールや子どもの居場所などを設立してきましたが、大きな転機になったのは2016年、教育機会確保法ができたことでした。

それまでは、子どもたちの教育に関する法律は、全員が通学することを前提としたものしかありませんでした。2017年に同法が施行されたことで、不登校をはじめ、さまざまな理由で学校に通えない子どもにも、やっと目が向けられることになったのです。

不登校の増加はコロナ禍後ペースアップ、今は34万人に

そこから約10年が経ちますが、まだまだ法律は浸透しておらず、周知も足りないと感じています。しかし、文部科学省の調査では、小・中学校における不登校の児童・生徒の数は、34万人を超えています。つまり、34万以上の子どもたちの学習の機会が、まだまだ不安定な状況にあるということです。

窪田：それはすごい数ですね。白井さんが活動を始めてから26年になりますが、その頃から今に至るまで、不登校の子どもの数は一貫して増えているのですか？

白井：そうです。とくにコロナ禍以降、年間5万人という速いペースで増加を続けています。

窪田：しかも、少子化で子どもの数自体は減っているのに、不登校者の数も比率も増え続けているのですよね。その原因はなんなのでしょうか。

白井：いろいろあるので一概には言えませんが……いちばん大きな理由は、身体のつくりも脳のつくりも個人差が大きく、子どもは非常に多様であるということだと思っています。それなのに、日本の学校には一斉授業と軍隊式の名残のような教育が今もあります。みんなが同じ時間内で理解しなければならず、周囲と同じように振る舞うことが求められる。一度つまずくともうそこで置いて行かれてしまい、自力で追いつくことは難しくなります。大人だって得手不得手があるのに、これは子どもにとってはかなりきついことだと思います。

窪田：確かにそうですね。しかし、日本の教育はずっとその形でやってきたというのも事実です。これについてはどうお考えですか。

白井：要するに、日本の教育にはずっと、一度つまずいたらそれっきりという人たちが一定数いたということです。義務教育を受けたことになっているけれど、簡単な文章が読めないとか、計算ができないとかいう人を大量に生み出してきた。また、今は「落ちこぼれ」ではなく「吹きこぼれ」という言葉も生まれていますが、もともとの学力や学習意欲の高い子どもたちもまた、「授業がゆっくりすぎて集中できない」と感じていることがあります。一斉授業の進度に合わせられないと、学校が楽しくなくなってしまう。これは私たちが子どもの頃から変わっていません。

マジョリティになれないと学校が楽しくなくなる

窪田：白井さんとプライベートでお話しするときにも、子ども時代のことや発達の特性のことはよく話題に上りますね。私たちも勉強はできましたが、先生の話を聞いていなかったり席に座っていられなかったりと、授業に集中できない子どもでした。

白井：おっしゃるとおりです（笑）。それでも、昔は不登校の子どもが少なかったのはなぜか。同調圧力が今日の比ではなかったことも一因ですが、結局のところ、ほかの選択肢を知らなかったということに尽きると思います。

窪田：日本では公立の学校に通う場合、単純に住んでいるエリアで通学先が決まるという仕組みが今も続いています。私が以前住んでいたシアトルではそうした制約はなく、学校を自由に選ぶことができました。日本でも、こうした形のほうが望ましいのでしょうか。

白井：学区制度はとても強固ですね。でもこの制度にもメリットはあるし、公教育のあり方を根こそぎ変えるのは難しいことです。ただ、複数の選択肢を作ることは可能だし、それはとても重要なことだと思います。不登校34万人という現状を生み出した大きな原因は、日本の教育がとにかく「選べない」という点にこそあると思うからです。

窪田：学区に限らず、学び方そのものが選べないということですね。

「自分で選ぶ」ことの大切さ

白井：フリースクールの立ち上げについて、よく「大変だったでしょう」「いろんな人がいるから、文句を言われることも多いんじゃない？」などと聞かれることがあります。フリースクールには確かに「いろんな人」がいます。学校でうまくやれなかった経験を持つ子どもや保護者も多く、一筋縄ではいかない人たちだと思われるかもしれません。

でも、文句を言われることって不思議なぐらいになかったんですよ。なぜなら、彼らは「自分で選んでここに来た」と感じられているからです。自分で選んだものは他責にできない。自分でこれを選んだという思いが、子どもに自信を与え、やり抜く力を与えるのだと思います。

