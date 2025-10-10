ライス、カイセドらに負けない現プレミア最高クラスのセントラルMF スコールズが絶賛するトナーリの実力「ライスより優れていると思う」
現在のプレミアリーグではチェルシーMFモイセス・カイセドやアーセナルMFデクラン・ライスといった選手がトップクラスのセントラルMFとして高い評価を得ているが、ニューカッスルでプレイするイタリア代表MFサンドロ・トナーリも忘れてはならない。
近年のイタリアはワールドクラスのタレント育成に苦戦しているところがあるが、トナーリは中盤でハードに戦える実力者だ。
『The Overlap』にて、マンチェスター・ユナイテッドで活躍した解説のポール・スコールズ氏もトナーリを高く評価している。スコールズ氏の中ではライスよりもトナーリの方が評価は上のようだ。
イタリア代表は今月11日に2026ワールドカップ欧州予選でエストニア、続く14日にはイスラエルと対戦する予定で、トナーリも代表メンバーに入っている。新監督となったジェンナーロ・ガットゥーゾも現役時代は闘犬と呼ばれたMFだったこともあり、ガットゥーゾもトナーリのようなタイプのMFを好んでいるのではないか。3大会ぶりのW杯出場へ負けられない戦いが続くが、トナーリはキーマンの1人と言えそうだ。