日本時間１０日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのナ・リーグ地区シリーズ、ドジャース―フィリーズ第４戦でドジャースは同点の八回に佐々木朗希を投入。

八〜十回の打者９人を完璧に抑えた。（デジタル編集部）

ドジャースは七回に１点を先制されたが、その裏にすかさず同点に追いついた。勢いをつなげたい八回の表、２番からの上位打線に佐々木が立ち向かった。

先頭の本塁打王のシュワーバーは９８・８マイル（約１５９・０キロ）の直球で右飛に仕留めた。続くＭＶＰ２度のハーパーはスプリットで三飛に。さらに４番ボームも力のない二ゴロに抑えた。わずか８球でこの回を終えた。

そして九回もマウンドへ。９月に復帰後初の回またぎだったが、何の問題もなかった。打者三人を簡単に料理した。さらに、延長の十回も続投。１番の首位打者ターナーを右直に仕留めるなどまたも三者凡退に抑えた。３イニングを無安打２三振。わずか３６球で終えた。ストライクは２６球。自信を持ってストライクゾーンに最速１００・７マイル（約１６２・１キロ）の直球とスプリットを投げ込んだ。

佐々木はこれがポストシーズン４試合目の登板で、許したヒットはわずか１本。無四球、無失点と相手打線を抑え込んでいる。