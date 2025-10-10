線路を見下ろす公園の高台に立つと、「ポッ」という汽笛とともに、カーブの先から長編成の貨物列車がやってきました。

今回紹介するのは、埼玉県の羽生駅から熊谷を経て三峰口駅までを結ぶ秩父鉄道です。秩父本線７１.７キロと貨物専用の三ヶ尻線３.７キロがあり、合計７５.４キロの営業距離を誇ります。

ルーツは１９０１年（明治３４年）に熊谷―寄居駅間で開業した「上武鉄道」。徐々に区間を延伸し、３０年（昭和５年）に秩父本線の全線が開通しました。

特徴は、乗客を運ぶだけでなく、沿線の武甲山などで産出される石灰石を輸送する貨物列車が数多く運行されている点です。鉱石を運ぶ「ホッパ車」と呼ばれる黒い貨車を牽引(けんいん)するのは５０年代から８０年代にかけて製造された１４両の電気機関車です。車体は小ぶりながら前後にデッキがついた武骨なタイプで、今どきのスマートな鉄道車両とはひと味違う重厚感があります。

活躍中の電車は、元東急電鉄の７０００系や都営三田線から来た５０００系など、つい「お久しぶり」と声をかけたくなる車両が勢ぞろいしています。春から初冬にかけての週末などには、蒸気機関車Ｃ５８が牽引する「ＳＬパレオエクスプレス」も運行され、人気を集めています。

羽生から寄居駅までの平野部と、その先の山間部で車窓風景の変化を楽しむことができ、川下りで有名な長瀞や歴史のある秩父など、豊かな自然も沿線の魅力です。今回の撮影地は波久礼(はぐれ)駅に近い寄居町の「金尾(かなお)山つつじ公園」の展望台です。山あいを縫うように走る線路を眼下に望み、緑の中を行き交う電車や石灰石を満載した貨物列車を撮影できます。

一部区間では、車内への自転車の持ち込みが可能です。地元の方が買い物かごをつけた自転車と一緒に乗り込んでくるのんびりとした光景に、心が和みます。（東京写真部・佐藤俊和）

※鉄道写真撮影の際のお願いです。マナーを守って安全に撮影しましょう。