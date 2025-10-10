◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦にリリーフとして8回から3番手で登板。相手中軸を3者凡退に封じた。現地放送席からは「新星」と驚きの声が上がった。

重要局面を任された。味方が同点に追いついた直後の8回から3番手として登板。ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバーから続く中軸相手にシュワバーを右飛に打ち取ると、ハーパーも左飛。ボームもニゴロと冷静に3人で封じた。本拠ファンは総立ちで青いタオルを振り回し、右腕の好投を称えた。

この日、スポーツ専門局「TNT SPORTS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏が務めた。

アンダーソン氏は「佐々木投手は信じられないような物語の持ち主です。まだ23歳。肩の故障でマイナーリーグで不調に陥りました。しかし9月に調子を取り戻し、ブルペンで武器として登場しました」と紹介。

フランコア氏も「ブライス・ハーパーがあのスプリットに手を出したという事実からも、彼の投球の動きが分かります。繰り返しになりますが、多くの選手とは全く違うスプリットです。少し動くような球ではなく、彼の球は本当に落ちていきます」と称賛。

佐々木が3者凡退を決めるとアンダーソン氏は「新星の佐々木は、今のところブルペンの最後をしっかりと締めくくっていますね」と伝えた。