◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、２勝１敗で突破に王手をかけている地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦で登板し、ポストシーズン４試合目の登板となった。６日（同７日）の第２戦から中２日でのマウンドだ。１―１で同点の８回に３番手でマウンドに上がった。

今季５６発の本塁打王シュワバーといきなり対決。初球は外角にスプリットが外れ、カウント１―０からの２球目、直球が真ん中に入ると、シュワバーもスイングした。右翼へ打球が飛んだが、球威で押したか、フェンスより大きく手前で失速し１アウトを奪った。

続くハーパーに対しては直球から入ってスプリットを３連投。カウント１―２から内角カットボールで三飛に打ち取った。ボームとの対戦では初球で１００・７マイル（約１６２キロ）の直球。これを二ゴロに打ち取って３アウト。「ローキコール」に後押しされて中軸を退けると、手をたたきながら喜び、マウンドを降りた。

チーム事情もあって９月途中からマイナーで救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ朗希。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブがついた。

さらに６日（同７日）の第２戦では４―１の９回でトライネンを起用も３連打で２点を失って１点差に迫られ、ベシアを挟んで１点差の２死一、三塁で朗希がマウンドに上がった。打席は首位打者のターナー。「データは正直そこまで（頭に）入っていなかったので、自分のいい球で勝負することだけを考えていた。打たれてもしょうがないと割り切って、自分から自滅せずにゾーンに投げて、それだけかなと思います」と２球で二ゴロに打ち取って試合を締めくくり、２試合連続のセーブが記録されていた。

２―８で大敗した第３戦は登板なし。評価が急上昇して「守護神・朗希」としての期待も高まっていた一方で、ロバーツ監督は「重要な場面が来ることもある。そのときに彼が最適となる可能性がある」と、起用を９回のセーブシチュエーションにこだわらないことも口にしていた。