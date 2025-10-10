鳥取支局長 原田和幸

ＪＲ鳥取駅から北へ５分ほど歩くと民芸館通りに行き着く。

鳥取民芸美術館や民芸専門店、民芸品を使った料理店が並ぶ。通りに面した「たくみ珈(コー)琲(ヒー)店」は昨年３月、空き店舗を改装してオープンした。

ブランド牛に目玉焼きとデミソース

地元の食材と民芸品を堪能できるのが最大の特徴だ。洋食ランチ（１８００円）のメインディッシュは３種類あり、一番人気という「鳥取和牛のハンバーグ」を選んだ。鳥取県のブランド牛「万葉牛」のハンバーグに、天然素材の餌で飼育された鶏の「天(てん)美(び)卵(らん)」を使った目玉焼きがのっている。たっぷりかかったデミグラスソースと、とろりとした黄身が食欲をそそる。

農家などから仕入れた新鮮な野菜の小鉢３皿と大(だい)山(せん)鶏(どり)のハムが添えられる。約１５種類の小鉢は日替わりで、この日はタマネギと長ネギのミソあえ、卵と揚げ豆腐の和風炒め、ニンジンのラペだった。素朴なやさしい味わいで、濃厚なハンバーグの合間に食べるのにちょうどいい。

こちらもオススメ…アフタヌーンティー

地元のスイーツにも興味があったら、「アフタヌーンティー」（２２００円）はいかがだろう。県内の菓子店や鳥取ゆかりの店のプリンやマカロンなど８種類が提供され、コーヒーか紅茶（１人２杯まで）が付いている。天然酵母の揚げパンは自家製で、外はかりっと、中はもちっとした食感が楽しめる。ランチのデザートにもなっている人気商品だ。

料理は智(ち)頭(づ)杉のわっぱ（容器）に載せて運ばれてくる。食器はもちろん民芸品で、それぞれ独特の風合いがある。コーヒーカップを指定する常連客もいるという。

店長の岸本美代さんは「落ち着いた雰囲気の店内で、鳥取を満喫してほしい」と話す。椅子も民芸品を集めており、座り心地を確かめながらゆっくり滞在したくなる店だ。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

たくみ珈琲店

鳥取市栄町６０６ まるもビル１階

午前１１時〜午後９時半（ラストオーダー午後９時）火曜定休

詳しくはウェブサイトで。