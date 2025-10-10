トランプ米大統領が１年で２度目の健康診断を受診する/Jim Watson/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領（７９）は９日、健康診断のため１０日にウォルター・リード医療センターを訪れることを明らかにした。１年で２度目の健康診断は異例だが、本人は「半年に１度」の定期健診だと強調している。

ホワイトハウスは当初、今回の検診について「年に１度の健康診断」と発表。しかしトランプ大統領は半年前にも、主治医が「年に１度」と位置付ける定期健診を受けていた。

トランプ大統領は９日、「体調は万全だと思う」としながらも、「近くに行く時はチェックしたい。早期の検診は多くの人にとっての教訓だ」と述べた。

米国の歴代大統領の場合、総合的な健康診断は年１回にとどまっていた。

ホワイトハウスは今年夏、トランプ大統領が慢性静脈不全と診断されたことを明らかにした。この症状は高齢者に多く管理もしやすい。しかし足の腫れの写真が出回ったことで健康不安説が飛び交った。

トランプ大統領は右手によく現れるあざをめぐっても臆測を呼んだ。ホワイトハウスの医師はこのあざについて、「頻繁な握手」とあざを悪化させるアスピリンの服用によるものだと説明している。