姫かつおスティック

四国最南端の漁師まち、土佐清水市で水揚げされるメジカ（ソウダガツオ）を大釜でゆで上げ、骨を１本ずつ丁寧に取り除いた加工品。

子どもも大人も気軽に食べられる「自然派おやつ、おつまみ」として人気だ。

しょうゆ味など種類豊富…サラダやパスタに合わせても

同市の土佐清水食品が、メジカを定番の宗田節以外にも加工できないかと試行錯誤を重ねて１９９５年に開発。真空パックのため、常温でも１年間保存できる。

魚のうま味をそのまま楽しめる「プレーン」、甘口しょうゆタレで味付けした「しょうゆ味」、県産ユズ果汁を使用した「ゆず味」のほか、「ピリ辛味」「にんにく味」「塩レモン味」、３年前に登場した「和風カレ〜味」と種類は豊富。丸かじりでもいい。サラダやあえ物、パスタなどにも合い、用途は多彩だ。

「軟らかくジューシーに仕上げました」

「土佐清水食品」営業部の山村健一さん

「高知県産の新鮮なソウダガツオを使用し、タレでしっとりと軟らかくジューシーに仕上げました。県内では道の駅や土産店、量販店で扱っており、地元の人にも気軽に購入いただいています」

お取り寄せ

１本２３８円、３本入り７１３円、５本入り１１８８円（税込み、送料別）など。注文はオンラインショップで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。