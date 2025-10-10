Àî¸ý½ÕÆà¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡¥ß¥é¥Î¤Ë¹ßÎ×¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤Îµ±¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥© ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥ß¥é¥Î¡ÊPalazzo FENDI Milano¡Ë¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥ß¥é¥Î¤ÇÀî¸ý½ÕÆà¤Î°ìÆü¤ËÌ©Ãå
¡¡º£²ó¡¢¹çÆ±¥·¥ç¡¼¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëÀî¸ý¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ó¡¼¥º¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¥·¥§¥Ö¥í¥óÊÁ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥ß¥Ç¥£¾æ¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ì¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Ô¡¼¥«¥Ö¡¼¡ÊPeekaboo¡Ë¡×¥Ð¥Ã¥°¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥ß¥é¥Î¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥í¡¼¤ÇºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤·¡¢¥·¥ç¡¼¸å¥Ð¥Ã¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊSilvia Venturini Fendi¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡¢¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥© ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥ß¥é¥Î¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¶õ´Ö¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥á¥¾¥ó¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¦»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¸ø¼°LINE¡¢X¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¡£
