お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が9日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午前11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。“今、真剣に取り組んでいること”を語った。

ケンコバは「今、真剣にやっているのは、これマジな話、治安維持活動」と告白。やすともから「どこの？」と聞かれ、「俺の住んでる近所の」と答えたが、「事件起こって、この間」とトラブルについて切り出した。

子ども2人が車通りのある道路でカードゲームしており、「危ないぞ、オラ。そこ、登ってやれ」と注意したが、「最近、スマホに連絡が入るのよ。その区域の。それに『声かけ案件発生』って入って。『中年男性がカードゲームしてる子どもに声をかけました』みたいな。十分、注意してくださいみたいな」。良かれと思ってしたことが不審者扱いされたとぶっちゃけた。

やすよは「子どもたちがすぐ、お母さんに『怒鳴られたよ』って言うたんや」と笑いながら指摘したが、ケンコバは「その日から意地になって、道路で遊んでる子どもを探しまくってる」と笑わせた。

さらに、やすよが「言い方とかコバの雰囲気が怖かったんかな？」と思いを巡らせると、ケンコバは「めちゃくちゃ怖かった。サングラスでミリタリーファッションやったから」とぶっちゃけ、やすよから「絶対怖いやん。それは怖いわ。ミリタリー、結構街で見たら怖いもん」とツッコまれていた。