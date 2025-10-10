NMB48の塩月希依音（19）が9日に大阪・NMB48劇場で行われた「天使のユートピア」公演に出演。3代目キャプテンに就任した。

2代目キャプテン小嶋花梨（26）が11月に卒業することを受け、公演後にメンバー46人による選挙を実施。塩月の他に三鴨くるみ（23）西田帆花（20）中川朋香（19）西島梨央（20）池田典愛（19）が立候補し、塩月が選出された。任期は1年。

この日に合わせ、金髪ショートにイメチェンした塩月は「今は実感がわかないのですが、今回こうして投票してくださったメンバーに改めてお礼を言いたいと思います。ファンの皆さまの期待に応えられるよう精いっぱい頑張っていきたいと思います。頑張ります！」とあいさつ。金子剛劇場支配人から任命証を渡され、新キャプテンに就任した。

塩月は「立候補期間、目標として掲げてきた『大阪城ホールを目指す』という夢に向かって、本格的にここから進み始めたいと思います。この夢に向かうためには、私からワークライフバランスという言葉を取って、働いて、働いて、働いて、働いてまいりますので、これからどうぞよろしくお願いします！」と、自民党の高市早苗新総裁の言葉を引き合いに決意表明した。

塩月の就任でキャプテンを退任した小嶋は、立候補したメンバーに向け「ありがとう」と感謝の気持ちを表し、その勇気をたたえた。

小嶋は「今日をもって私はキャプテンを辞します。約7年間、お世話になりました。この7年間はコロナ禍もあって、全く進めず苦しい期間もありましたが、（山本）彩さんからいただいたキャプテン期間の7年を、今日まで無事に守り続けることができたので、本当に良かったなと思っています」と感謝し、新キャプテンの塩月に「自分を犠牲にすることなく楽しんで、メンバーみんなと新しいNMB48を作ってくれることを応援しています！」とエールを送った。