学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の区間エントリーが１０日午前９時に締め切られた。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たし、今季の初戦の出雲駅伝で年度またぎの連勝を狙う青学大は、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）のエース黒田朝日（４年）を最長の最終６区（１０・２キロ）に登録した。

大学駅伝デビューとなった２年時の出雲駅伝は２区（５・８キロ）で区間賞、昨年の出雲駅伝では３区で区間３位。初めてアンカーを務める黒田朝日は「チームとして３冠を狙っています。僕は軸としてチームを引っ張っていきます」と力強く話す。

９月２４日の絆記録挑戦会５０００メートルで自己ベスト記録を３１秒５６も更新する１３分４３秒９９で走破し、伸び盛りのルーキー神邑亮佑は４区（６・２キロ）に登録された。千葉・八千代松陰高出身で、早大のスーパールーキー鈴木琉胤（るい）は元チームメート。「この夏はしっかり練習が積めました」と神邑は自信を持って大学駅伝デビュー戦に臨む。

今年１月の箱根駅伝ではルーキーながら１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉は１区（８・０キロ）、箱根駅伝で２年連続８区（２１・４キロ）区間賞の塩出翔太（４年）は５区（６・４キロ）に登録された。

エース区間の３区（８・５キロ）は飯田翔大（かいと、２年）が担う。飯田は８月に自身のＳＮＳで「急速進行型脱毛症」を発症していることを明かしたが、その一方で「病気を抱えているからといって陸上競技を諦めたわけではありません」と前向き。夏合宿でも積極的に走り込み、競技面では成長を続けている。３月のエキスポ駅伝に続いて主要区間で勝負する。

原晋監督（５８）は「チームはいい状態です」と７年ぶり（６大会ぶり）５度目の出雲路制覇に意欲を示した。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

レース当日の１３日午前９時〜午前９時２０分の間にメンバー変更が可能。当日変更は区間登録選手と補欠選手の交代だけで、区間登録選手間の変更はできない。

青学大の出雲駅伝区間登録メンバーは以下の通り。

▽１区 （８・０キロ）小河原陽琉（２年）

▽２区 （５・８キロ）宇田川瞬矢（４年）

▽３区 （８・５キロ）飯田 翔大（２年）

▽４区 （６・２キロ）神邑 亮佑（１年）

▽５区 （６・４キロ）塩出 翔太（４年）

▽６区（１０・２キロ）黒田 朝日（４年）

▽補欠 折田 壮太（２年）

▽補欠 椙山 一颯（１年）