ドル円理論価格 1ドル＝152.17円（前日比+1.56円）
割高ゾーン：153.11より上
現値：153.15
割安ゾーン：151.24より下
過去5営業日の理論価格
2025/10/09 150.62
2025/10/08 150.49
2025/10/07 149.57
2025/10/06 148.11
2025/10/03 147.56
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
