チームメイトから「今期はMVPを取ってもらいたい」と期待される男がチームに勢いをもたらしている。10月9日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が、東4局、満貫ツモアガリで逆転に成功。その後、他の追撃を許さずに、個人2勝目をあげた。

【映像】堂岐、満貫ツモの一撃逆転の瞬間

デビューイヤーとなった昨期、浅井はレギュラーシーズン▲215.3と苦しみながらもチーム優勝を味わった。そんな中、今期開幕前にチームメイトの竹内元太（最高位戦）は「浅井堂岐にMVPを取ってもらって連覇したい」「今年はMリーグを楽しんで最高の結果を出して欲しい」とXにて投稿。所属団体の最高峰タイトル「雀王」を獲得している浅井は“こんなもんじゃない”という意味合いも込められているのだろう。

そんな期待に応えるように浅井が結果を出した。当試合は起家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、浅井の並びでスタート。東1局で浅井は石井、仲林とのめくり合いとなったが石井からの振り込みで2600点（供託2000点）を獲得。幸先の良い出だしとなった。

しかし東3局、石井がリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・三暗刻・赤1で12000点と大きな加点に成功し、トップ目に立った。一転、東4局で親番の浅井が仲林の先制リーチを追い越す形でツモアガリ。ピンフ・赤2の1万2000点（供託1000点）で逆転に成功した。3局続けて流局し、その後、仲林のリーチを浅井が潰す好プレーを見せるなど、最後まで高い集中力を見せ、浅井は逃げ切りトップとなった。視聴者は「タカキ覚醒」「たかきトップおめでとう！」「俺たちの堂岐」などと称賛のコメントを寄せた。

インタビューに応じた浅井は「うれしいですね。去年、チームメイトに助けてもらったというのがあるので、今年はなんとか自分も力になれたらという気持ちで作っているので。このトップは大きかったと思います」と安堵の表情を浮かべた。

最後に「フェニックスは最初4ラスですごい下の方にいたんですけど、段々上がってきました。これから優勝を目指していきたいと思うので、応援お願いします」と語った浅井。ここからチームを浮上させ、2連覇の立役者となるか。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）4万4800点/＋64.8

2着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）3万3400点/＋13.4

3着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）1万6300点/▲23.7

4着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）5500点/▲54.5

【10月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋201.8（16/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋105.2（20/120）

3位 TEAM雷電 ＋102.6（16/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋93.6（14/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ▲44.0（14/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲61.8（18/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲62.6（14/120）

8位 BEAST X ▲66.1（16/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲93.3（16/120）

10位 EARTH JETS ▲175.4（16/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

