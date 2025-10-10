東葉高速鉄道は、2025年10月25日（土）に「第15回 東葉車両基地まつり」を事前応募不要・入場無料で開催します。毎年秋に恒例となっているイベントで、会場は八千代緑が丘駅近くにある東葉高速鉄道の車両基地です。普段は見ることのできない車両基地内が特別に開放され、モーターカー試乗体験や子ども車掌体験など、鉄道の裏側を学べるイベントが満載です。多くの催しは自由に参加可能ですが、一部の貴重な体験は10月13日（月・祝）まで抽選申込を受け付けています。

事前応募不要での開催！お仕事紹介やグッズ販売などを予定

今年の「東葉車両基地まつり」は、昨年同様に事前応募なしで入場が可能です。入場料も無料となっており、誰でも気軽に訪れることができます。開催時間は10時30分〜15時で、最終入場は14時です。

イベントは普段見ることのできない車両基地内で行われ、社員によるお仕事紹介や車両展示が企画されています。

また、各鉄道会社のオリジナルグッズ販売も行われる予定で、鉄道ファンにとっては見逃せない内容となっています。

イベント詳細、一部は事前抽選制

事前応募不要のイベントは下記になります。

・車両展示・紹介： 普段見ることのできない車両基地内で、社員による「お仕事紹介」や車両展示が行われます。

・デジタルスタンプ：駅スタンプアプリエキタグ」上にて、会場限定のデジタルスタンプを取得できます。

・当日限定きっぷ：遠方からの来場者もお得に楽しめるよう、当日限定の「第15回東葉車両基地まつり1日乗車券」が発売されます。

・物販：各鉄道会社のオリジナルグッズ販売も予定されています。なお、今回は鉄道部品の販売は行われないとのことです。

多くの催しが自由に参加できる一方で、モーターカー試乗体験や子ども車掌体験といった、下記の2つのイベントは安全確保のため事前抽選制となります。応募は専用フォームから、10月13日（月・祝）23:59までに完了する必要があります。

・子ども車掌体験：実際の車両を使用して、車掌の仕事（ドア開閉、車内アナウンス）を体験できます。

・モーターカー試乗体験：普段は乗車できない**保守用車両（モーターカー）**に試乗できる、鉄道ファン垂涎の体験です。

第15回東葉車両基地まつり 概要

イベント開催日時：2025年10月25日(土) 10:30〜15:00（最終入場14:00）

※小雨の場合は決行されますが、荒天の場合は中止となります。

会場：東葉高速鉄道の車両基地（東葉高速線・八千代緑が丘駅からは徒歩約15分）

※会場には駐車場や駐輪場の用意がないため、公共交通機関をご利用ください。

東葉高速鉄道「第15回東葉車両基地まつり」は、10月25日（土）に事前応募不要・入場無料で開催される、年に一度のビッグイベントです。

モーターカー試乗体験や子ども車掌体験といった貴重なイベントは10月13日まで抽選申込を受け付け中です。当日限定の1日乗車券も発売されますので、ぜひこの機会に東葉高速鉄道の車両基地を訪れ、鉄道の裏側を覗いてみてはいかがでしょうか。

