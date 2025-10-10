ソフトバンクＧはやや売り優勢、急騰の反動警戒も下値では押し目買いニーズ旺盛◇

ソフトバンクグループ<9984.T>が売り買い交錯もやや売り優勢。前日は７３００億円近い記録的な売買をこなし一時２７００円を超える上昇で一気に２万３０００円台まで上値を伸ばす場面があった。目先は急騰の反動も警戒されるところだが、押し目買いニーズも強い。直近で日経平均構成比率も首位のアドバンテスト<6857.T>に肉薄している状況で、先物を絡めたインデックス買いと合わせて同社株の値動きが、日経平均の動向に大きな影響を及ぼす状況にある。前日の米国株市場ではナスダック総合株価指数が小安く、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も上昇一服となったが、個別にエヌビディア＜NVDA＞は強い動きをみせたほか、ソフトバンクＧ傘下のアーム・ホールディングス＜ARM＞が９連騰と上げ足の強さを際立たせており株価面で追い風要因も多い。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



