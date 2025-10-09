岩田剛典が手掛けるレザーシューズブランドがタビオとコラボ　「レザーシューズに合うソックス」を開発

三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典がクリエイティブディレクターを務めるレザーシューズブランド「ナード マインド（NERD MIND）」が、「タビオ（Tabio）」とコラボレーションしたソックスを10月10日に数量限定で発売する。靴下屋とTabio MENの対象店舗全35店舗、両ブランドの公式オンラインストア、ナード マインドの取り扱い店舗で展開する。

コラボソックスは、ナード マインドが「レザーシューズに本当に合うソックスを作ってほしい」とタビオに依頼し、岩田監修のもと1年以上試行錯誤を繰り返して開発。素材は耐久性に優れたコーデュラ糸を用いて、つま先部分にはリンキング仕様を採用することで縫い目のごろつきを抑えたという。オフホワイトとブラックの2色を展開し、価格は各2970円。

◾️靴下屋・Tabio MEN対象店計：

靴下屋： 札幌ステラプレイス店／エスパル仙台店／ららぽーと富士見店／ルミネ北千住店／ルミネ有楽町店／アトレ恵比寿店／渋谷マークシティ店／ルミネ新宿店／アトレ目黒店／吉祥寺店／ルミネ立川店／横浜ジョイナス店／ルミネ横浜店／イオンモール岡崎店／名古屋mozoワンダーシティ店／イオンモール大高店／京都ポルタ店／あべのキューズモール店／なんばパークス店／ららぽーとEXPOCITY店／ららぽーと門真店／ミナモア広島店／アミュエスト／天神地下街店／アミュプラザ小倉店／イオンモール筑紫野店／熊本下通り店／イオンモール宮崎店／イオン延岡店／イオンモール鹿児島店／鹿児島中町通り店

Tabio MEN：札幌アピア店／丸の内オアゾ店／大丸東京店／阪急三番街店／京都寺町店