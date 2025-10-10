ETF売買動向＝10日寄り付き、日経レバの売買代金は306億円とやや低調 ETF売買動向＝10日寄り付き、日経レバの売買代金は306億円とやや低調

10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.9％増の692億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同50.2％増の524億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ <2257> 、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、上場インデックスファンド新興国債券 <1566> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ <316A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> など41銘柄が新高値。日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.81％高と大幅な上昇。



日経平均株価が198円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金306億2700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均330億3600万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が63億6400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が31億6300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が27億4100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が25億5900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億円の売買代金となっている。



