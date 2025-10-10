―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8181> 東天紅 　　　　東Ｓ　　 -8.92 　 10/ 9　　上期　　　-11.81
<365A> 伊沢タオル 　　東Ｓ　　 -8.40 　 10/ 9　　上期　　　　　－
<9560> プログリット 　東Ｇ　　 -7.26 　 10/ 9　本決算　　　 17.98
<9414> ＢＳ１１ 　　　東Ｓ　　 -6.99 　 10/ 9　本決算　　　 -4.89
<4728> トーセ 　　　　東Ｓ　　 -5.99 　 10/ 9　本決算　　　-39.44

<7713> シグマ光機 　　東Ｓ　　 -5.58 　 10/ 9　　　1Q　　　-17.11
<2303> ドーン 　　　　東Ｓ　　 -5.25 　 10/ 9　　　1Q　　　-30.58
<4017> クリーマ 　　　東Ｇ　　 -4.42 　 10/ 9　　上期　　　 81.25
<9876> コックス 　　　東Ｓ　　 -1.24 　 10/ 9　　上期　　　　4.45
<3222> ＵＳＭＨ 　　　東Ｓ　　 -0.68 　 10/ 9　　上期　　　　黒転

<6217> 津田駒 　　　　東Ｓ　　 -0.56 　 10/ 9　　　3Q　　　　赤拡
<7544> スリーエフ 　　東Ｓ　　 -0.51 　 10/ 9　　上期　　　 46.46

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース