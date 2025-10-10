

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<8181> 東天紅 東Ｓ -8.92 10/ 9 上期 -11.81

<365A> 伊沢タオル 東Ｓ -8.40 10/ 9 上期 －

<9560> プログリット 東Ｇ -7.26 10/ 9 本決算 17.98

<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -6.99 10/ 9 本決算 -4.89

<4728> トーセ 東Ｓ -5.99 10/ 9 本決算 -39.44



<7713> シグマ光機 東Ｓ -5.58 10/ 9 1Q -17.11

<2303> ドーン 東Ｓ -5.25 10/ 9 1Q -30.58

<4017> クリーマ 東Ｇ -4.42 10/ 9 上期 81.25

<9876> コックス 東Ｓ -1.24 10/ 9 上期 4.45

<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ -0.68 10/ 9 上期 黒転



<6217> 津田駒 東Ｓ -0.56 10/ 9 3Q 赤拡

<7544> スリーエフ 東Ｓ -0.51 10/ 9 上期 46.46



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

