―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<2341> アルバイトＴ 　東Ｓ 　 +17.06 　 10/ 9　　上期　　 1233.33
<4430> 東海ソフト 　　東Ｓ 　 +11.06 　 10/ 9　　　1Q　　　 52.89
<228A> オプロ 　　　　東Ｇ 　 +10.97 　 10/ 9　　　3Q　　　 51.91
<6255> エヌピーシー 　東Ｇ　　 +6.89 　 10/ 9　本決算　　　-60.15
<9903> カンセキ 　　　東Ｓ　　 +1.98 　 10/ 9　　上期　　　 13.02

<3907> シリコンスタ 　東Ｇ　　 +1.50 　 10/ 9　　　3Q　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース