

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<2341> アルバイトＴ 東Ｓ +17.06 10/ 9 上期 1233.33

<4430> 東海ソフト 東Ｓ +11.06 10/ 9 1Q 52.89

<228A> オプロ 東Ｇ +10.97 10/ 9 3Q 51.91

<6255> エヌピーシー 東Ｇ +6.89 10/ 9 本決算 -60.15

<9903> カンセキ 東Ｓ +1.98 10/ 9 上期 13.02



<3907> シリコンスタ 東Ｇ +1.50 10/ 9 3Q 黒転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

