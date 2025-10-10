決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … セブン＆アイ、スギＨＤ、イオンＦＳ (10月9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -9.94 10/ 9 上期 29.67
<3093> トレファク 東Ｐ -8.21 10/ 9 上期 11.55
<9740> ＣＳＰ 東Ｐ -7.45 10/ 9 上期 12.21
<7888> 三光合成 東Ｐ -5.33 10/ 9 1Q 20.31
<4714> リソー教育Ｇ 東Ｐ -4.15 10/ 9 上期 -45.05
<7516> コーナン 東Ｐ -3.63 10/ 9 上期 -10.77
<9765> オオバ 東Ｐ -3.20 10/ 9 1Q -33.33
<7649> スギＨＤ 東Ｐ -2.27 10/ 9 上期 12.89
<3382> セブン＆アイ 東Ｐ -1.79 10/ 9 上期 11.49
<8570> イオンＦＳ 東Ｐ -1.76 10/ 9 上期 7.68
<4530> 久光薬 東Ｐ -1.61 10/ 9 上期 -6.48
<7513> コジマ 東Ｐ -1.19 10/ 9 本決算 2.17
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -0.57 10/ 9 上期 360.18
<8237> 松屋 東Ｐ -0.45 10/ 9 上期 -61.30
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -0.34 10/ 9 上期 -6.75
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース