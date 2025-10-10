―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8203> ＭｒＭａｘ 　　東Ｐ　　 -9.94 　 10/ 9　　上期　　　 29.67
<3093> トレファク 　　東Ｐ　　 -8.21 　 10/ 9　　上期　　　 11.55
<9740> ＣＳＰ 　　　　東Ｐ　　 -7.45 　 10/ 9　　上期　　　 12.21
<7888> 三光合成 　　　東Ｐ　　 -5.33 　 10/ 9　　　1Q　　　 20.31
<4714> リソー教育Ｇ 　東Ｐ　　 -4.15 　 10/ 9　　上期　　　-45.05

<7516> コーナン 　　　東Ｐ　　 -3.63 　 10/ 9　　上期　　　-10.77
<9765> オオバ 　　　　東Ｐ　　 -3.20 　 10/ 9　　　1Q　　　-33.33
<7649> スギＨＤ 　　　東Ｐ　　 -2.27 　 10/ 9　　上期　　　 12.89
<3382> セブン＆アイ 　東Ｐ　　 -1.79 　 10/ 9　　上期　　　 11.49
<8570> イオンＦＳ 　　東Ｐ　　 -1.76 　 10/ 9　　上期　　　　7.68

<4530> 久光薬 　　　　東Ｐ　　 -1.61 　 10/ 9　　上期　　　 -6.48
<7513> コジマ 　　　　東Ｐ　　 -1.19 　 10/ 9　本決算　　　　2.17
<9716> 乃村工芸社 　　東Ｐ　　 -0.57 　 10/ 9　　上期　　　360.18
<8237> 松屋 　　　　　東Ｐ　　 -0.45 　 10/ 9　　上期　　　-61.30
<4763> Ｃ＆Ｒ 　　　　東Ｐ　　 -0.34 　 10/ 9　　上期　　　 -6.75

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース