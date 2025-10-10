決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ファストリ、吉野家ＨＤ、ＯＳＧ (10月9日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9983> ファストリ 東Ｐ +8.86 10/ 9 本決算 1.45
<9861> 吉野家ＨＤ 東Ｐ +4.69 10/ 9 上期 21.02
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ +1.75 10/ 9 3Q 0.51
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース