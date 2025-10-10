大谷の天敵、フィリーズのサンチェスが中4日で好投

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、フィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨んだ。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、フィリーズ先発左腕のサンチェスに大苦戦。3打席目まで快音は聞かれず、ドジャース打線も6回まで無得点に抑えられている。日本のファンからは「勘弁してくれ」「全く打てる気配無い」と敵に脱帽の声が上がっている。

大谷はこの試合、初回の打席が三飛、3回の打席は遊撃定位置付近へのゴロを、右によって守っていた三塁手のボームの失策で一塁に生きた。6回の打席では空振り三振と快音が聞かれない。

サンチェスは4日（同5日）の第1戦にも先発しており、この時は5回2/3を投げ2失点。ただ大谷は3打席連続三振と完璧に封じられた。中4日とは思えない快投を披露するサンチェスに、Xでは日本のファンから驚きの声が並んだ。

「中4日でなんで前回対戦よりええんや サンチェス勘弁してくれ」

「3回目の対戦なのに全く打てる気配無い」

「中4日の登板の投球じゃないよ」

「中4日のサンチェスに省エネ投球されてるな」

「PHIサンチェス中4日でこの投球？ ハンパないな…」

大谷は今季、レギュラーシーズンでもサンチェスには6打数1安打、5三振と大の苦手にしている。



（THE ANSWER編集部）