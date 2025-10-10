お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）の妻で元タレントのヨガインストラクター・ミヅキさんが10日までに自身のインスタグラムを更新。秋ファッションを披露した。

「秋ーー」と書き出すと、キャメルのニットポロセーターに青のデニム、バッグを手にしたショットや、黒のキャスケット、黒と白のミニワンピに茶色のブーツ姿のショットを披露。

赤で「重ため前髪」のロングヘア―のショットも投稿した。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で一般女性との結婚を発表。昨年11月には長女が誕生した。

妻については元タレントのスポーツインストラクターで今年「27」歳とのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。

ミヅキさんの投稿に、フォロワーからは「cocomiちゃんに似ている！ぱっつんかわいい」「美人さんがさらに美人さん過ぎます」「前髪あり可愛すぎます」といった反響が寄せられている。